Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Venezuela'daki hayvanat bahçesinin beyaz aslanları ilgi odağı
Venezuela'da bir hayvanat bahçesi, türüne nadir rastlanan beyaz aslanlara ev sahipliği yapıyor. Çekya'dan gelen iki yaşındaki aslanlar, bir süre karantinada tutulduktan sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
Türüne nadir rastlanan üç küçük beyaz aslan, Venezuela'daki yeni yuvalarına yerleşti.
Doğal yaşam alanları Güney Afrika olan aslanlar, artık Karakas'taki Caricuao Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.
Bir dişi ve iki erkek beyaz aslan, 2 yaşında. Ve adları henüz konmadı. Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındalar.
Ay sonuna kadar büyük kafeslerde karantinada tutuluyorlar. Ardından ziyaretçilerin onları görebileceği daha büyük alana çıkarılacaklar.
Caricuao Hayvanat Bahçesi, 36 farklı türden yaklaşık 335 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Etiketler: Venezuela
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