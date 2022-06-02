Türüne nadir rastlanan üç küçük beyaz aslan, Venezuela'daki yeni yuvalarına yerleşti.



Doğal yaşam alanları Güney Afrika olan aslanlar, artık Karakas'taki Caricuao Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.



Bir dişi ve iki erkek beyaz aslan, 2 yaşında. Ve adları henüz konmadı. Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındalar.



Ay sonuna kadar büyük kafeslerde karantinada tutuluyorlar. Ardından ziyaretçilerin onları görebileceği daha büyük alana çıkarılacaklar.



Caricuao Hayvanat Bahçesi, 36 farklı türden yaklaşık 335 hayvana ev sahipliği yapıyor.