Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AFP
FBI: İran destekli hackerlar ABD'deki çocuk hastanesini hedef aldı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
ABD Federal Soruşturma Bürosu, İran devleti destekli siber korsanların 2020 yılında ABD'deki bir çocuk hastanesini hedef aldığını duyurdu.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, siber tehditlere ilişkin konuşmasında, 2020 yazında İran destekli hackerların Boston Çocuk Hastanesi'ne saldırı düzenlemeyi planladığını belirtti.
Wray, o süreçte ABD'li makamların konuya ilişkin istihbarat aldığını ve hastaneye haber verildiğini söyledi.
FBI Direktörü, tehdidin arkasında İran devletinin hangi biriminin olduğuna ya da saldırının başarılı olması halinde hastaneye nasıl zarar vereceğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Etiketler: İran ABD Siber Saldırı
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