ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, siber tehditlere ilişkin konuşmasında, 2020 yazında İran destekli hackerların Boston Çocuk Hastanesi'ne saldırı düzenlemeyi planladığını belirtti.

Wray, o süreçte ABD'li makamların konuya ilişkin istihbarat aldığını ve hastaneye haber verildiğini söyledi.

FBI Direktörü, tehdidin arkasında İran devletinin hangi biriminin olduğuna ya da saldırının başarılı olması halinde hastaneye nasıl zarar vereceğine dair ayrıntı paylaşmadı.