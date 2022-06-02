Kathimerini gazetesinin haberine göre, 14 Nisan'dan beri Eğriboz Adası, Karistos Körfezi açıklarında bulunan tankerdeki petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine dün sabah güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tanker içerisinde "patlamaya" müsait bir durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için tankerdeki petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istedi.

ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine 700 bin varil petrolün aktarımı tamamlanırken, kalan kısmın transferinin ise yine ABD tarafından kiralanan Ice Victory tankerine, gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanması halinde pazartesiden itibaren yapılması öngörülüyor.

25 Mayıs'ta İran, Yunanistan'ın İran petrolünü taşıyan tankeri alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Tahran yönetimi ayrıca Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon adlı iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.