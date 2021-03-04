Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Maduro, "Venezuela'da COVID-19'un daha hızlı bulaşan Brezilya varyantını tespit ettik. Bu yeni durumla 7+7 yöntemi ve sağlık ekiplerimizle, hastanede kontrol altında tutarak korkusuzca yüzleşmek zorundayız" dedi.

Brezilya'da ortaya çıkan COVID-19 varyasyonlarının ülkenin Miranda, Bolivar ve başkent Karakas eyaletlerinde tespit ettiklerini dile getiren Maduro, "Önleyici tedbirleri alarak, sağlık otoriteleriyle birlikte bu yeni değişken türlerin büyüklüklerini belirlemek için çalışmalar yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Venezuela'da bugüne kadar 139 bin 934 kişi COVID-19'a yakalandı, 1353 kişi yaşamını yitirdi.