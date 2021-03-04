Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde koronavirüs aşılarının çöpe atıldığı belirtildi.

Bir sağlık kuruluşunda aşıların korunduğu derin dondurucu ile diğer cihazların aynı prize bağlanması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Derin dondurucu çalışmadı

Kesinti sonrası, Pfizer üretimi 1032 adet COVID-19 aşısı, bırakıldığı derin dondurucuların durması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yapılan soruşturmada derin dondurucuların, kurumdaki diğer elektronik cihazlarla aynı prize bağlanması sonucu yaşanan aşırı yüklenme sonrası durduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, soruşturma sonrası sağlık kuruluşuna derin dondurucular için ayrı elektrik kaynakları kullanmaları gerektiğini içeren yönerge verdi.