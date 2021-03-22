Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, "El Nando" lakaplı bir militanın etkisiz hale getirildiği ve Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde de 32 militanın yakalandığı açıklandı.

Operasyonlarda, silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini vurgulayan FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

FANB ayrıca, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğine, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sınır bölgesinde suç gruplarına karşı "sıfır tolerans" politikası kapsamında operasyonlarını sürdüreceklerine de yer verdi.