Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm bulunması için barış girişimi başlattıklarını duyurdu.

Girişim, "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeriyor.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini vurguladı.

BAE: Paha biçilmez bir fırsat

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan'ın barış girişimini "paha biçilmez bir fırsat" olarak nitelendirdi ve ateşkesin, Yemen genelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Al Nahyan ayrıca, ateşkes planına ülkedeki tüm tarafların bağlı kalması için uluslararası topluma "çabaların birleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Arap ülkelerinden destek geliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın duyurduğu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını vurgularken, Yemen'deki tüm taraflara "barış çabalarını destekleyen girişime yanıt vermeleri" çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, sosyal medyadan, Suudi Arabistan'ın girişimini desteklediklerini açıkladı ve bunun kapsamlı siyasi uzlaşı konusundaki uluslararası kararlarla tutarlı bir öneri olduğunu söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, girişimin desteklendiğini ve Yemen'deki savaşı sona erdirmek için bu ülkedeki tüm tarafların ve uluslararası toplumun desteğinin beklendiğini kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise Yemenli taraflara "siyasi çözüme ulaşmaları için girişime olumlu yaklaşmaları ve tam bağlılık göstermeleri" çağrısında bulundu.

Girişime uluslararası kurumlardan da destek var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan'ın "Yemen girişimini" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ilgili taraflarla ve Husilerle temasa geçeceğini aktaran Haq, girişimi ilerletme konusunda Yemenli taraflarla birlikte çalışmayı arzuladıklarını açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemenli taraflara "Yemen krizini sona erdirme yönündeki samimi arzuyu yansıtan bu girişimi kabul etmeleri" çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ise Suudi Arabistan'ın girişimine destek verdiğini açıklarken, Yemenlilere "akan kanın durması için girişimi kabul etmeleri" çağrısı yaptı.