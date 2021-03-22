Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan ve Etiyopya sınır ötesi suçlarla birlikte mücadele edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Afrika’daki komşu ülkeler Güney Sudan ve Etiyopya, istihbarat paylaşımı yapacak ve organize suçların önlenmesi için düzenlenen sınır ötesi operasyonlarda birlikte çalışacak.
Güney Sudan ve Etiyopya'nın polis teşkilatları, sınır ötesi suçlarla mücadele, istihbarat paylaşımı ve eğitimde iş birliği konularında anlaştı.
Güney Sudan Emniyet Genel Müdürü Majak Malik ile Etiyopyalı mevkidaşı Demelash Gebremicheal, bugün Juba'da, sınır güvenliğinin korunması için iş birliği anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma istihbarat paylaşımını, organize suçların önlenmesinde sınır ötesi operasyonları ve Güney Sudan polisine Etiyopya'da eğitim verilmesini kapsıyor.
Son Haberler
- 00:24
- 00:02
- 23:53
- 23:44
- 23:37
Sıradaki Haber
Slovakya’da Rus aşısı Sputnik V iktidar krizine yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz