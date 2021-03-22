Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'e ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, ülkelerinin ABD ile ilişkilerindeki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlar, Çin ve Rusya’nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.

“ABD’nin son yıllardaki tutumu küresel barış ve kalkınmaya zarar veriyor”

Görüşmede, ABD’nin, son yıllarda yaptıklarının küresel barış ve kalkınmaya zarar verdiğine işaret edildi ve ABD'nin, tek taraflı zorbalığı, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı ve küçük direniş grupları oluşturmayı bırakması gerektiği vurgulandı.

İran nükleer meselesine de değinilen görüşmede, ABD’nin bir an önce ve şartsız şekilde İran nükleer anlaşmasına tekrar dönmesi ve bu ülkeye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiği dile getirildi.

“Bölgesel güvenlik ve diyalog platformu kurulsun” önerisi

İran’ın anlaşmayı kapsamlı şekilde uygulamasının teşvik edilmesi gerektiği ve anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uygun rol oynamasının beklenmesi gerektiği kaydedildi.

Bölge ülkelerinin güvenlikle ilgili endişelerinin çözülmesi için "bölgesel güvenlik ve diyalog platformu" kurulması önerildi.

Afganistan meselesinde ise her türlü uluslararası çabanın önemli olduğu işaret edilen görüşmede, bu çabaların, barış, uzlaşma, yeniden inşa sürecini hızlandırmasını beklediği vurgulandı.