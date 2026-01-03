Duman 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.01.2026 14:03

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son görüşmesini Çin heyeti ile yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ifade ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son diplomatik görüşmesi Çin heyetiyle oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son görüşmesini Çin heyeti ile yaptı

Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Toplantıda, Venezuela ve Çin arasında imzalanan 600'den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi, enerji, ticaret ve altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği değerlendirildi.

Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

