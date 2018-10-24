Veliaht Prens Selman: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir çatlak olmayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da dün başlayan "Çöldeki Davos" ismi verilen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nın ikinci gününde katıldığı oturumda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetini çözme konusunda Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Bin Selman, "Bu acı olay üzerinden Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Onlara buradan şu mesajı göndermek istiyorum: Suudi Arabistan'da ismi Selman bin Abdulaziz olan bir kral, ismi Muhammed bin Selman olan bir veliaht prens ve ismi Erdoğan olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Suudi Veliaht bin Selman, Kaşıkçı cinayetinde Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Her iki ülkenin hükümetleri (Suudi Arabistan ve Türkiye), suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." ifadesini kullandı.

Açıklamasında bölgedeki ekonomiler hakkındaki iyimserliğini de ifade eden Bin Selman, bölge ekonomisinin, Katar da dahil olmak üzere - aralarında anlaşmazlık olmasına rağmen - kayda değer gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Bin Selman, "Katar ekonomisi dahi - onunla anlaşmazlığımıza rağmen - güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak Yeni Avrupa'dır." dedi.

Şeyh Muhammed bin Raşid'in önderliğinde Dubai Emirliği'ndeki gelişmelerden övgüyle söz eden Bin Selman, "Abu Dabi çıtayı yükseltti, onun hızlı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bahreyn de aynı şekilde." ifadesini kullandı.

Bin Selman, Dubai'deki gelişmenin, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, ve Umman'da önümüzdeki 5 yılda gerçekleşecek gelişmenin yanında hiç bir şey sayılmayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın ekonomisine de değinen Bin Selman, rakamların ülkesindeki ekonomik gelişmeyi ortaya koyduğunu, petrol dışı ihracatın son 2 yılda 3 kat arttığını ifade etti.

Ülkesinin, sermaye ve işletme giderlerinin arttığı bir ortamda 2019 yılı için 1 trilyon riyalin (267 milyar dolar) üzerinde bir bütçe onayladığını belirten Bin Selman, gelecek yıl işsizlik oranının düşeceğini söyleyerek, bu yılın son çeyreğinde yüzde 12,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 2030 yılına kadar yüzde 7'ye düşeceğini belirtti.

Bin Selman'dan Lübnan Başbakanı Hariri'ye "alıkoyma" şakası

Bin Selman, oturuma katılan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yle şaka yaparak, 2 gün Suudi Arabistan'da bulunmasından dolayı alıkonulduğu yönünde bir iddia ortaya atılmaması temennisinde bulundu.

Hariri de Bin Selman'ın bu şakasına karşı gülerek "tüm irademle tabi" şeklinde cevap verdi.

Salonda bulunanlar da Bin Selman ve Hariri arasındaki şakalaşmayı alkışladı ve güldü.

Söz konusu oturumda, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de birer konuşma yaptı.

Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA