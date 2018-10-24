Almanya: Kaşıkçı'nın Konsoloslukta öldürülmesi örneği olmayan bir olay

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Seibert, Alman hükümetinin Avrupalı partnerler ve G7 ülkeleriyle birlikte yaptığı açıklamayla Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert biçimde kınadığını ve bu konuda Suudi Arabistan'dan saydamlık ve olayın inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

Seibert şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır."

Seibert, bu konunun sadece Türkiye veya Suudi Arabistan'ı ilgilendirmediğini, haklı olarak dünyada manşetlere de taşındığını ifade ederek, "Suudi Arabistan tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalar hiçbir şekilde yeterli değildir" dedi.

Kaynak: AA