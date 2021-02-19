Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vatikan: Aşı olmayanlar işten çıkarılabilir
[Fotoğraf: AP]
Vatikan, aşı olmak istemeyen çalışanlarını işten çıkarabileceğini duyurdu. Gerekçe olarak aşıyı reddedenlerin diğer çalışanların sağlığını riske atması olarak gösterildi.
Vatikan, sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden çalışanların işten çıkarılabileceğini açıkladı.
Aşı yaptırmak sorumluluk
Diğer Vatikan çalışanlarının sağlığını korumak ve aşı yaptırmanın başkalarına karşı bir sorumluluk olduğu için bu karar alındı.
Vatikan'da yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor.
Dini açıdan uygun
Pfizer aşısının uygulanmasının Ocak'ta başladığı Vatikan'da aşı programı tamamlanmak üzere.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önce aşı olmanın dini olarak uygun olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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