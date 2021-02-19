Vatikan, sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden çalışanların işten çıkarılabileceğini açıkladı.

Aşı yaptırmak sorumluluk

Diğer Vatikan çalışanlarının sağlığını korumak ve aşı yaptırmanın başkalarına karşı bir sorumluluk olduğu için bu karar alındı.

Vatikan'da yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor.

Dini açıdan uygun

Pfizer aşısının uygulanmasının Ocak'ta başladığı Vatikan'da aşı programı tamamlanmak üzere.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önce aşı olmanın dini olarak uygun olduğunu duyurmuştu.