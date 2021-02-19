Kyodo ajansının haberine göre, ABD Doğu Asya ve Pasifik İşleri Müsteşar Vekili Sung Kim, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu Duk çevrim içi görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi sonrası Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda üç ülke yetkilileri ilk kez bir araya geldiğini açıkladı.

"Yakın iş birliği"

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikaların ele alındığı görüşmede, üç ülkenin "yakın iş birliği ve koordinasyonunun önemi" vurgulandı.

Yetkililer, yarımadanın nükleerden arındırılması için Birleşmiş Milletler'in (BM) halihazırdaki yaptırımları konusunda iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Öte yandan görüşmede Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının ülkeye geri iadesi konusunda, muhataplarının desteğini talep etti.