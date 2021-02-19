Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kış Yunanistan'ı vurdu, aşılar da bozuldu
[Fotoğraf: DHA]
Son 12 yılın en sert kışını yaşayan Yunanistan'da bir çok bölge karanlığa gömüldü. Elektrik kesintileri COVID-19 aşı çalışmalarını da sekteye uğrattı, aşılar bozuldu.
Yunanistan son 12 yılın en sert kışını geçiriyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atina'da bir çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.
Elverişsiz hava koşulları, koronavirüs aşı çalışmalarını da olumsuz etkiliyor.
Sadece 453 doz aşı kurtarılabildi
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, jeneratör yetersizliği nedeniyle aşı merkezlerindeki derin dondurucuların çalışmadığını ve çok sayıda aşının bozulduğunu açıkladı.
Birçok bölgede ise hava koşulları nedeniyle insanların aşı merkezlerine ulaşamadığını belirtti.
Bu nedenle, bozulmadan kurtarılabilen aşıların, sırası gelenlere değil, tutuklulara ve sığınmacı kamplarında kalanlara yapıldığını söyledi.
Kikilias, yaklaşık 453 doz aşının kurtarıldığını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Yunanistan
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