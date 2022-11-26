Brezilyalı sosyal medya fenomeni, Rodrigo América alnına iş insanı Elon Musk'ın adını dövme yaptırdı.

Metro'nun aktardığına göre América, "Elon Musk'ın yaptıkları, yapacakları ve insanları Mars'a götürmesi tarihe geçecek. O benim ilham kaynağım" dedi.

América dövme sayesinde insanları Mars'a götürmeyi planlayan Musk'ın uzay şirketi SpaceX'te gönüllü yolculardan biri olmayı umduğunu ifade etti.

Brezilyalı fenomen, Insider'a yaptığı açıklamada da Tesla ve SpaceX CEO'sunun dikkatini çekebilmek için dövmeyle ilgili sık sık paylaşım yaptığını ve işe yaradığını düşündüğünü aktardı.

Musk, Mars'ta şehir inşa etmek istiyor

Dünyanın en zengin ismi, Mars'ta kendini idame ettiren bir şehir kurmak için 1 milyon ton ağırlığında kargo gerektiğini 2019'da söylemişti. Masrafın 100 milyarla 10 trilyon dolar arasında olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

Musk bir yıl sonra yaptığı açıklamada, 2050'ye kadar Mars'a 1 milyon insan göndermeyi hedeflediğini bildirmişti. Musk ayrıca insanların, 2029'a kadar Mars'a ilk adımı atacağını düşünüyor.