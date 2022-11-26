Başkent Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda kalabalık katılımla düzenlenen yemin törenini Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de izledi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov'dan mazbatasını teslim alan Tokayev, daha sonra bayrağı öptü ve ülke Anayasası'nın üzerine elini koyarak ant içti.

Böylece resmen cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Tokayev, bu yıl Kazakistan’ın yeni kalkınma dönemine adım attığını belirterek, “Biz tamamen değişime yol açan kapsamlı reformlar gerçekleştirdik. Anayasa reformu hayata geçirildi. Devletimizin başlıca alanları yenilendi” dedi.

Bu sayede halkın geleceğe yönelik güveninin pekiştiğine işaret eden Tokayev, “Biz bu reformları sonuna kadar uygulamaya devam etmeliyiz. Yenilenen Anayasamız gereği bundan sonra Cumhurbaşkanı, 7 yıllık tek dönemi için seçilecek. Böylece siyasetçilerin yeni nesli yönetime gelmeye başlayacak. Ben bunun doğru bir karar olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tokayev, gelecek dönemde iktidarın tüm dallarının köklü yenilenmesinin söz konusu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Bu seçimde yurttaşlarım ikna edici bir şekilde beni desteklediler. Halkın güveni hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak en yüksek değerdir. Bunu önümüzdeki 7 yıl içinde şimdiki ve gelecek nesillere olan görevi yerine getirmek için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Halkın güvenini haklı çıkarmak ve Kazakistan’ı gelişen ve müreffeh bir devlet haline getirmek için her türlü çabayı göstereceğim.”

Kazakistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olarak 2019’da göreve gelen Tokayev, 20 Kasım’daki erken cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 81,3’ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevine seçilmişti.