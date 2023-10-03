Uzay enkazıyla mücadele kuralını ihlal eden bir uydu şirketine ilk para cezasını verildi

FCC, görevini tamamlamış EchoStar-7 uydusunun şirket tarafından lisans şartlarının gerektirdiği yüksekliğin çok altında bir yörüngeye gönderildiğini ve bu düşük irtifada, yörünge enkazı riski yarattığını ifade etti.

DISH, EchoStar-7 uydusunu 2002 yılında fırlatmıştı.

Daha sonra DISH tarafından sunulan ve 2012 yılında Komisyon tarafından onaylanan bir yörünge enkazı azaltma planında her şey yolunda giderken Şubat 2022'de uydunun çok az itici yakıtı kaldığı belirlendi.

Bu da lisansındaki orijinal yörünge enkazı azaltma planını takip edemeyeceği anlamına geliyordu.

1950'lerde uzay çağının başlangıcından bu yana uzaya binlerce roket ve uydu fırlatıldı.

Dünya’nın yörüngesinde halihazırda binlerce ölü (görevini tamamlamış veya bozulmuş) uydunun yanı sıra yıllar boyunca fırlatılan tüm roketlerden kalan enkaz parçaları bulunuyor.

Bu uzay enkazı, Dünya yörüngesinde gün geçtikçe giderek artan bir çarpışma riski oluşturmaya başladı.