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Dünya
New York Times 03.10.2023 11:09

ABD'de korsanlar geri döndü: Yatları yağmalıyorlar

San Francisco Körfezi'ndeki yat sakinleri, yağmacıların deniz taşıtlarını yağmalamaya, hatta tekneleri çalmaya başladıklarını söyledi.

ABD'de korsanlar geri döndü: Yatları yağmalıyorlar
[Fotograf: AFP]

Üç binden fazla marinaya ev sahipliği yapan Oakland - Alameda Nehri yakınlarında üst üste birçok kez hırsızlık olaylarının yaşanması sonrası yerel halk zor durumda kaldı.

Bölgeden birkaç tekneyle diğer yatlara 'baskınlar' düzenlendiği açıklandı.

Eski yerel liman başkanı Brock de Lappe, "Körfezde yüzen evlerde ve yatlarda yaşayan insanlar, yatları soyan 'deniz soyguncularına' bireysel olarak direnmek zorunda kaldılar ve suç gerçekten dayanılmaz seviyelere ulaştı. Acil çözüm gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Körfez Koruma ve Geliştirme Komisyonu toplantısında da gündeme alınan konu da evsiz insanların korsancılığa başladığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği söylendi. Yakın zamanda yatında yaşayan bir adam daha korsanlar tarafından saldırıya uğramış ve dehşete düşmüş bir vaziyette bulunmuştu.

Ağustos ayında Wall Street Journal, ABD'deki evsizlerin sayısının son 16 yılda yüzde 11 daha arttığı belirtiyor. ABD'de yarım milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin ediliyor.

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