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Dünya
AA 03.10.2023 10:47

ABD'de ailesiyle kamp yaparken kaçırılan 9 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

ABD'nin New York eyaletinde ailesiyle kamp yaparken kaybolan ve kaçırıldığı anlaşılan 9 yaşındaki kız çocuğunun kurtarıldığı bildirildi.

ABD'de ailesiyle kamp yaparken kaçırılan 9 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Yetkililer, 30 Eylül'de ailesiyle kamp yaptığı Moreau Lake State Park'ta kaybolan Charlotte Sena'nın, kaçırıldığının anlaşılması üzerine düzenlenen operasyonda kurtarıldığını, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

New York Valisi Kathy Hochul, düzenlediği basın açıklamasında, Sena'nın kaybolmasının ardından ebeveynlerine fidye notu gönderildiğini söyledi.

Hochul, şüphelinin, sabaha karşı Sena'nın ailesinin evinin posta kutusuna bir fidye notu bırakmasıyla olayda kırılma yaşandığını kaydetti.

Şüphelinin, ailenin evde olmadığını varsayarak posta kutusuna gittiğini aktaran Hochul, eyalet polisinin evi izlediğini ancak o anda başka bir çağrıya yöneldiğini belirtti.

Hochul, bırakılan not üzerindeki parmak izlerinin 47 yaşındaki Craig Nelson Ross Jr'a ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ross'un ailenin evinin yakınlarında bir karavanda yaşadığını öğrenmelerinin ardından polislerin operasyon düzenlendiğini dile getiren Hochul, zanlının teslim olmamak için bir süre direndiğini ve o sırada hafif yaralandığını bildirdi.

Hochul, ekiplerce karavandaki bir dolapta saklanmış halde bulunan Sena'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak prosedür gereği hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Charlotte Sena 30 Eylül'de bisiklet sürerken kayıplara karışmıştı

Charlotte Sena, 30 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde ailesiyle kamp yaptığı Moreau Lake State Park'ta bisiklet sürmek için başka çocuklara katılmış ancak bir süre sonra grupla dönmemişti.

Yetkililer, 9 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tarafından yapılan ihbarın ardından 400'den fazla kişinin katıldığı arama çalışmalarında dronlar, tazılar ve bir sürat teknesinin kullanıldığını belirtmişti.

Arama çalışmalarında Sena'nın bisikletinin bulunması üzerine yetkililer, "çocuğun kaçırıldığı ihtimalinin yüksek olduğu" açıklamasını yaparak "Amber" alarmı verdiklerini bildirmişti.

Amber uyarısında, güvenlik güçleri kayıp çocukların bilgilerini bölge halkının cep telefonlarına göndererek halktan çocuğun bulunması için destek istiyor.

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