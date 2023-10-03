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Dünya
AA 03.10.2023 07:29

Guatemala'da yüzlerce kişi seçimdeki oylara el koymaya çalışan savcıları protesto etti

Guatemala'da savcıların ağustosta yapılan başkanlık seçimlerinin oylarına el koyma teşebbüsü yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Guatemala'da yüzlerce kişi seçimdeki oylara el koymaya çalışan savcıları protesto etti

Savcılık binasının önünde oturma eylemi düzenleyen Guatemalalılar, Başsavcı Consuelo Porras'a istifa çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösterilerin olaysız devam ettiği ancak güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Başsavcı Porras'ın istifa etmediği müddetçe eylemcilerin protestolarından vazgeçmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Dün başlayan eylemlerde ise 17 yolun kapatıldığı ve polisle yer yer gerginliklerin yaşandığı kaydedildi.

Ne olmuştu

"Seçimlerde sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkililerince yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.

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