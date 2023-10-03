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Dünya
AA 03.10.2023 10:51

ABD: Çin, Kuzey Kore'nin diplomasiye dönüşünü teşvik etmeli

ABD, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanarak bu ülkeyi "gerilimi azaltacak adımlar atmaya ve diplomasiye dönmeye" teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

ABD: Çin, Kuzey Kore'nin diplomasiye dönüşünü teşvik etmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasındaki artan işbirliğini konu alan soruyu yanıtladı.

Çin'in, Kuzey Kore'yi "gerilimi azaltıcı adımlar atmaya ve diplomasiye dönmeye teşvik etme" konusunda "eşsiz bir konuma sahip" olduğunu ifade eden Miller, Pekin'in nüfuzunu kullanarak Pyongyang'ı bu konuda teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Miller, Washington'ın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlenmesinden duyduğu endişeye işaret ederek "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin artmasından, özellikle de Kuzey Kore'den Rusya'ya ya da Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılacak olası bir silah tedarikinden endişe duymaya devam ediyoruz." dedi.

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