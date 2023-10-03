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Dünya
AA 03.10.2023 11:11

İran ordusu, geniş çaplı İHA tatbikatına başladı

İran ordusu, ülkenin büyük bir bölümünü kapsayan geniş çaplı insansız hava araçları (İHA) tatbikatına başladı.

İran ordusu, geniş çaplı İHA tatbikatına başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İran devlet televizyonuna göre, tatbikatın komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, basına yaptığı açıklamada, "1402 Ordu İHA" adı verilen tatbikatın sabah saatlerinde başladığını ve 2 gün süreceğini belirtti.

Tatbikatın, Basra Körfezi ve ülkenin büyük bir bölümünü kapsadığını aktaran Seyyari, "Bu tatbikatta orduya ait çok sayıda insansız hava aracı, özel ve zor şartlarda kullanılacak. Gözetleme ve keşif ile elektronik harp ve muharebe alanlarındaki kapasiteleri değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, tatbikatta çeşitli tiplerde İHA'ların kullanıldığını kaydetti.

Öte yandan tatbikat sırasında "Kaman 19" adı verilen yeni bir İHA da tanıtıldı.

Yeni İHA'nın ilk kez operasyonel hale girdiği ve tatbikatta elektronik harp tedbirlerini başarıyla yerine getirdiği bilgisi verildi.

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