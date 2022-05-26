21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ün ev sahipliğinde, elçilik konutunda gerçekleşen etkinliğe farklı etnik gruplardan davetliler katıldı.

Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök, “Hepimizin bildiği üzere Türk mutfağı, tarihi birikimi Anadolu’da ve Türkiye’yi çevreleyen geniş coğrafyada kültürler arası etkileşimin izlerini taşımaktadır. Bizler sadece bu güzel mutfağın tadını çıkarmakla kalmayalım. Aynı zamanda insanlığın bu zengin mirasını gelecek nesillere aktaralım.” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı"

Etkinlik kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Davetliler, Şef Aziz Kayabaşı tarafından hazırlanan zengin Türk mutfağından lezzetleri tatma imkanı buldu.