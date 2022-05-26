Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK sivillere saldırdı
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütü PKK, Irak'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Duhok iline düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Terör örgütü PKK, Irak sınırları içinde sivil ve masum insanlara yönelik saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, Duhok’un Ardena köyüne akşam saatlerinde roketli saldırı düzenledi. Saldırıda biri 14 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele birimi, saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını açıkladı.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik personeli gönderildi.
Etiketler: Irak PKK/YPG Terör Örgütü
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