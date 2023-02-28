Başkent Üsküp'teki 18 ilkokul ve 21 liseye e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, okul binalarının emniyet güçleri tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldığını açıkladı.

Terörle mücadele ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü ve ihbarların incelendiği belirtildi.

Bir süredir devam eden asılsız ihbarlar nedeniyle Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, ihbarın olduğu günlerde eğitimin çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Failler bulunamıyor

27 Şubat’ta da Üsküp genelinde 11 ilkokul ve 21 lise, Prilep'te bir ilkokul ve Ohri'de Asliye Mahkemesi'ne bomba ihbarı yapılmıştı.

Yapılan inceleme sonucu ihbarların asılsız olduğu açıklandı.

Yaklaşık beş aydır süren asılsız bomba ihbarlarının kim ya da kimler tarafından yapıldığı belirlenemedi.

Yapay zeka teknolojisine dikkat çeken yetkililer, ülkenin bir hibrit savaşın içinde bulunduğunu ve faillerin belirlenmesinin çok zor olduğunu savunuyor.