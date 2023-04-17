Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 12:40

Ursula von der Leyen'e Pfizer'la aşı kontratı nedeniyle dava açıldı

Belçikalı lobici, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Pfizer şirketi ile aşı temini için yaptığı anlaşmalardaki "kötü yönetimi" gerekçesiyle dava etti.

Ursula von der Leyen'e Pfizer'la aşı kontratı nedeniyle dava açıldı

Yerel basına göre, lobi faaliyetleri yürüten, AB kurumlarına akredite Frederic Baldan, Belçika mahkemesinde von der Leyen'in Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi amacıyla dava açtı.

"Görevi ve unvanı kötüye kullanmak", "kamuya ait belgeleri yok etmek", "yasa dışı menfaat elde etmek", "yolsuzluk" gibi iddiaların takibiyle devam edecek süreç, von der Leyen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidebilecek nitelik taşıyor.

AB Komisyonu, COVID-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti. Komisyon, COVID-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.

Bu teminin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmadı.

AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.

AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Burla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirmişti.

ETİKETLER
Koronavirüs
Sıradaki Haber
Amazon şirketinin Sevilya'daki çalışanları greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
13:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:15
Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
13:16
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
13:17
Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı
13:10
Patara Köprüsü'nde sona gelindi: Bayramda geçişe hazır olması hedefleniyor
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
FOTO FOKUS
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ