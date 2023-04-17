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Dünya
AA, İHA 17.04.2023 14:00

Kazakistan'da kar yağışı: Okullar kapandı, uçuşlar ertelendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Astana, bir aylık yağış miktarının iki günde kaydedildiği yoğun karla mücadele ediyor. Başkent sokakları ile ana caddelerinde kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da hafta sonu başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Yaklaşık binden fazla araç ve 2 binden fazla görevli kenti kardan temizlemeye çalışıyor. Yoğun yağış nedeniyle trafiğin yavaşladığı Astana'da okullarda uzaktan eğitime geçildi.

24 saatte 144 kaza

Astana Emniyet Müdürlüğü, son 24 saatte yollarda 144 trafik kazasının meydana geldiğini ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkentte kar yağışının yarına kadar sürmesinin, 19 Nisan'dan itibaren ise sıcaklıkların aniden artmasının beklendiği duyuruldu.

Ülkedeki 15 kara yolu olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Okullar ara verildi, uçuşlar ertelendi

Astana Eğitim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite 1. ve 2. sınıflarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ulaşımda da aksamaların meydana geldiği Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanında bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

"Şehirden gece boyunca bin 671 kamyon kar çıkarıldı"

Astana Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentte kar küreme araçları ile temizlik çalışmalarına devam edildiği belirtilirken, "Şehirden gece boyunca bin 671 kamyon kar çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Astana'da nisan ayı yağış normalinin 22 milimetre olduğu fakat 3 gündür devam eden kar yağışının bu rakamın üzerine çıkarak 37,6 milimetreye ulaştığı aktarıldı.

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