Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 11:47

Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirildi

Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.

Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi.

Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Mali Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi, üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış uyuşturucu kargosu olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

ETİKETLER
İtalya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
ABD savaş gemisi, Çin'in askeri tatbikatının ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:15
Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
13:16
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
13:17
Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı
13:10
Patara Köprüsü'nde sona gelindi: Bayramda geçişe hazır olması hedefleniyor
12:43
Fransa'da yangın: 1000 hektardan fazla alan zarar gördü
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
FOTO FOKUS
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ