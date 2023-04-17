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Dünya
AA 17.04.2023 11:39

İspanya Sudan'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

İspanya, Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalardan dolayı başkent Hartum'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını duyurdu.

İspanya Sudan'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Asgari güvenlik koşulları karşılanamadığı için Hartum'daki İspanya Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Dış alana herhangi bir şekilde çıkmaktan kaçının ve evlerinizde kalın." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile milis güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki çatışmalarda en az 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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