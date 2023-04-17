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Dünya
AA 17.04.2023 11:35

Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi.

Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi
[Fotograf: Reuters]

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Şoygu ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Şoygu, görüşmede Rusya'nın Pasifk Filosu'nda 14 Nisan'da başlayan denetimler hakkında Putin'e bilgi vererek, "Denetimler kapsamında 25 binden fazla asker, 167 savaş gemisi, 12 denizaltı, 89 uçak ve helikopter devreye sokuldu. Denetimlerde yer alan birlikler hazırlık durumuna geçirildi, savaş eğitimi kapsamındaki görevlerini yerine getirmeye başladı." dedi.

18 Nisan'da denetimlerin son aşamasına geçileceğini aktaran Şoygu, filo birliklerinin denetimler sonrası kalıcı olarak konuşlandıkları noktalara döneceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus güçlerinin Ukrayna yönünde kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak Pasifik bölgesi dahil donanmanın geliştirilmesi ile ilgili görevleri kimse iptal etmedi, gündemden kaldırmadı. Bu nedenle, bu yöndeki çalışmayı devam ettirmenizi, diğer filolarda da benzer yetkinliklerin geliştirilmesi ve hazırlanmasına önem vermenizi talep ediyorum. Filo güçlerinin bazı bileşenleri tüm yönlerdeki çatışmalarda kullanılabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum."

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