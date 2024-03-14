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Dünya
AA 14.03.2024 17:52

Ürdün'den Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyer yerleştiren İsrail'e tepki

Ürdün, İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesinin tehlikeli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'den Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyer yerleştiren İsrail'e tepki
[Fotoğraf: Getty Images]

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği kısıtlamalara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurması ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir adım olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara has bir ibadethane olduğu ve buraya kısıtlama olmadan ve özgürce ulaşım hakkının garanti altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyerler kurdu
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyerler kurdu

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs üzerinde egemenliği olmadığı ve ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyecek herhangi bir kısıtlama getirme hakkına sahip olmadığı dile getirildi.

Mescid-i Aksa'nın idaresi ve buraya girişlerden Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin mesul olduğu vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden provokasyonların uluslararası hukukun ve Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün açık ihlali olduğu aktarıldı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın, "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savunmuştu.

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