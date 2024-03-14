Ürdün'den Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyer yerleştiren İsrail'e tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği kısıtlamalara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurması ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmesi tehlikeli ve kabul edilemez bir adım olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara has bir ibadethane olduğu ve buraya kısıtlama olmadan ve özgürce ulaşım hakkının garanti altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs üzerinde egemenliği olmadığı ve ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyecek herhangi bir kısıtlama getirme hakkına sahip olmadığı dile getirildi.

Mescid-i Aksa'nın idaresi ve buraya girişlerden Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin mesul olduğu vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden provokasyonların uluslararası hukukun ve Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün açık ihlali olduğu aktarıldı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın, "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savunmuştu.