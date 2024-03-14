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Dünya
AA 14.03.2024 17:44

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyerler kurdu

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirdi.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına demir bariyerler kurdu
[Fotograf: AA]

Bir aracın kasasında Mescid-i Aksa'nın içine sokulan demir levhalardan bir kısmının Aksa'nın kapılarından Faysal Kapısı dışına sabitlendiği anlar AA tarafından görüntülendi.

Şu ana kadar "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin benzer şekilde diğer kapılara da bunlardan kurmaya hazırlandığına dair hazırlıkların olduğunu aktardı.

İsrail polisi ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savundu. Polis, Aksa'nın kapısına yerleştirilen sabit platformların içinde polislerin beklediği fotoğrafları yayınladı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi. Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ü 1967'den itibaren işgal altında tutan İsrail, Mescid-i Aksa ve Eski Şehir'deki diğer dinlerin kutsal mekanlarına ilişkin statükoyu ihlal etmekle suçlanıyor.

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İsrail Mescid-i Aksa
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