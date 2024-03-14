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Dünya
AA 14.03.2024 17:25

Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanı sayısı 165'e çıktı.

Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Raporda, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümüne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun bombardıman daha fazla sivil can kaybına, yerinden edilmeye ve sivil altyapının tahrip edilmesine neden olacak şekilde devam etti." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama
UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

İsrail saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı nüfusu 1,5 milyona ulaşan Refah kentine İsrail güçlerinin hava saldırılarının devam ettiğine dikkati çekilen raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanları sayısının 165'e çıktığı duyuruldu.

Açlığın kol gezdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuklar arasında yetersiz beslenmenin en yüksek seviyelere çıktığı ve şu ana kadar en az 23 çocuğun Gazze'nin kuzeyinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sağlık hizmeti sağlanmasında ciddi problemlerin yaşandığına dikkati çekilen raporda, UNRWA bünyesindeki 23 sağlık merkezinden 7'sinin aktif olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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