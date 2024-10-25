Ürdün'den işgalci İsrail'e kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampındaki bir yerleşim alanını barbarca hedef alan İsrail'in yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırılarının, en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu saldırıları "uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka açık bir meydan okuma, sivilleri sistematik acımasız hedef almayı sürdürme ve sorumluların hesap vermesini gerektiren iğrenç bir savaş suçu" olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail'in sivillere karşı suç işlemeyi sürdürmesi, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını, uluslararası insancıl hukuku ve Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmesine karşı koyma konusunda benzeri görülmemiş bir uluslararası acziyeti yansıtıyor." denildi.

İsrail'in, etnik temizlik ve savaş suçları işlemeyi sürdürdüğü, savaşın ve yarattığı benzeri görülmemiş insani felaketin sona ermesi çağrısında bulunan uluslararası iradeyi umursamadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde halkı kuşatıp yiyecek ve ilaç girişini engelleyerek, güç kullanarak yeni gerçekleri dayatmaya çalıştığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını durdurmak ve Filistinlilere gerekli korumayı sağlamak için acil ve kararlı önlemler almaları" çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluluğa, İsrail'i uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku sürekli olarak ihlal etmekten vazgeçmeye zorlamaları ve Filistin halkına karşı işlenen suçların faillerini hesaba çekmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun dün Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde 10 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliye Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.