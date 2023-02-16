Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'den deprem bölgelerinin yeniden imarı için "uluslararası tutum sergilenmesi" çağrısı
[Fotograf: İHA]
Ürdün Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, “asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli depremlerin zararlarının, ülkelerin imkanlarının üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye ve Suriye'de etkilenen bölgelerin yeniden inşası için uluslararası toplumdan bu konuda "ortak bir tutum sergilemesini" istedi.
Ürdün'ün sunduğu desteğin "Türk ve Suriye halklarının yanında durmanın ulusal ve dini bir görev olduğu" vizyonundan kaynaklandığını dile getiren Safedi, bunun ayrıca "her Ürdünlünün, mücavir ülkelerdeki kardeşlerine ivedilikle yardım etme" düşüncesinden de kaynaklandığını söyledi.
Depremden etkilenen ülkelerle ilgili İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra küresel bir girişimin olması gerektiğini tekrarlayan Safedi, "Türkiye ve Suriye'nin omuzlarında ağır bir yük olduğunu" ifade ederek, sınırlı imkanlarına rağmen Ürdün'ün yaptığı gibi "net bir tutumun sergilenmesi" çağrısında bulundu.
Deprem felaketinin her zaman, herhangi bir ülkede olabileceğini anlatan Safedi, bu nedenle devletler arası dayanışmanın önemini vurguladı.
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