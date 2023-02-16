Ürdün'ün sunduğu desteğin "Türk ve Suriye halklarının yanında durmanın ulusal ve dini bir görev olduğu" vizyonundan kaynaklandığını dile getiren Safedi, bunun ayrıca "her Ürdünlünün, mücavir ülkelerdeki kardeşlerine ivedilikle yardım etme" düşüncesinden de kaynaklandığını söyledi.

Depremden etkilenen ülkelerle ilgili İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra küresel bir girişimin olması gerektiğini tekrarlayan Safedi, "Türkiye ve Suriye'nin omuzlarında ağır bir yük olduğunu" ifade ederek, sınırlı imkanlarına rağmen Ürdün'ün yaptığı gibi "net bir tutumun sergilenmesi" çağrısında bulundu.

Deprem felaketinin her zaman, herhangi bir ülkede olabileceğini anlatan Safedi, bu nedenle devletler arası dayanışmanın önemini vurguladı.