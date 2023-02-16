Lukaşenko, gazetecilere Belarus’un Ukrayna’daki savaş ile ilgili pozisyonunu anlattı.

Belarus topraklarından Ukrayna’da Ruslarla beraber savaşmasının tek bir durumda olacağına dikkat çeken Lukaşenko, “Eğer Ukrayna'dan bir asker, Belarus topraklarına halkımı öldürmek için gelirse Ruslarla birlikte savaşırız. Eğer Belarus’a saldırırlarsa cevap çok sert olacak ve savaş tamamen farklı bir karaktere bürünecek.” ifadesini kullandı.

Lukaşenko, bu durumun sadece Ukrayna değil diğer komşu ülkeler için de geçerli olduğuna işaret etti.

"Savaş istemiyoruz"

Lukaşenko, “Savaş istemiyoruz. Oradan Belarus topraklarına saldırmazlarsa hiçbir durumda Ukrayna topraklarına askerlerimizi göndermeyeceğiz.” dedi.

Her savaşın barış ile sona erdiğinin altını çizen Lukaşenko, Ukrayna’daki savaşın hemen sona ermesini istedi.

Lukaşenko, Ukrayna için uygun koşullar olduğunu vurgulayarak, savaşın bitmesi için Ukrayna’yı herkesin destekleyeceğini, ilk olarak kendisinin bu desteği sağlayacağını kaydetti.