Le Parisien'in haberine göre, ülkenin ana enerji sağlayıcısı olan EDF şirketinin çalışanları Isere, Seine-Maritime, Drome, Manş ve Gravelines'deki nükleer santraller ile Martigues Termik Santrali'nde grev kararı aldı.

Çalışanlar, bu enerji santrallerindeki elektrik üretimi dün geceden itibaren 3 bin megavattan fazla azalttı.

Kısılan bu miktar, 3 nükleer reaktörün elektrik üretimine denk geliyor.

Ülke genelinde kitlesel gösteriler

Öte yandan Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendika ve bağlı çalışanlar ülke genelinde yüzbinlerce kişinin katılmasının beklendiği kitlesel protestoları başlattı.

Başkent Paris ile Lille, Rennes, Marsilya, Beziers, Montpellier, Saintes ve Perpignan kentleri dahil 100'den fazla noktada gösteriler düzenlenecek.

Enerji sektörü çalışanlarının yanı sıra demir yolu çalışanlarının grevde olması nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.

Sendikalar, başkent Paris'teki gösterilere 500 bin kişinin katılımını hedefliyor.

Tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana milyonlarca kişi birçok kez grev ve protestolar düzenledi.