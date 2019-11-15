Ürdün hükümeti geçen ay ekonomiyi canlandırmak, yatırımları teşvik etmek ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için bir reform paketi duyurdu.

Bu paketi uygulayacak kadro da çok geçmeden yenilendi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, 7 Kasım'da Rezzaz hükümetindeki 11 bakanlıkta değişime onay verdi.

Ürdünlü uzmanlar, yeni hükümetin uygulayacağı ekonomik reform paketini değerlendirdi.

Ekonomist Kasım el-Hamuri, hükümetin ekonomide önceliği vergi sistemi, işsizlik ve yatırımcıları teşvik edecek adımlara vermesi gerektiğini söyledi.

Hamuri, sanayi sektöründe enerji maliyetinin azaltılması ve toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesinin de yoksullukla mücadelede önemli olacağını dile getirdi.

Yoksulluk ve istihdam en önemli konular arasında

Eski Ürdün Kamu Geliştirme Bakanı Mahir Medadiha da yeni hükümetin ilk görevinin ekonomiyi canlandırmak, iş imkanı ve ekonomik fırsatlar yaratarak büyüme oranlarını artırmak olduğunu ifade etti.

Medadiha, "Bundan sonra, gelecek vaat eden sektörlerde büyümeyi engelleyen unsurların neler olduğunun bulunması, yerli ve yabancı yatırımların artırılması için mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Ekonomist Muhammed el-Beşir ise hükümetin geçen ay açıkladığı reform paketinin ülkede üç sorundan oluşan mali krizi ele aldığını, siyasi konularla ilgisi olmadığını belirtti.

Sözünü ettiği üç sorunu artan borçlanma, ağır vergiler ve yüksek harcamalar olarak açıklayan Beşir, bunlar dışındaki herhangi bir eylemin ekonomik krizi çözemeyeceğini savundu.

Dünya Bankası daha önce yayımladığı raporda yoksulluk ve istihdamın Ürdün için en önemli konular arasında yer aldığını bildirmişti.

Ürdün İstatistik Dairesi de 2019'un ilk çeyreğinde ülkede yoksulluk oranının yüzde 15,7, işsizlik oranının ise yüzde 19 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA