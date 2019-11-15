Kyodo News'in haberine göre Tayvan, Huawei'in, ülkeyi zaman dilimi ve arayan konumu açısından Çin'e bağlı bir il olarak gösteren P30, P30 Pro ve Nova 5T modellerinin satışını yasakladı.

Şirketin işletim sistemlerindeki güncellemenin ardından Huawei'in, üç modelinde arayanın konumunu "Tayvan" yerine "Tayvan, Çin" olarak gösterdiği belirtiliyor.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan Niu Hsin-ren, bu durumun gerçeği yansıtmadığını ve adanın itibarına zarar verdiğini savundu.

Kararın ardından şirketin Tayvan'daki tedarik zincirinin ciddi şekilde zarar göreceğine işaret ediliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine, Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek bağımsızlık ilan etmiş ancak Çin tarafı bu bağımsızlığı kabul etmemişti.

Kaynak: AA