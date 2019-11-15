Başkent Addis Ababa'da, Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya gelen 7 partinin yöneticileri, toplantı sonrası yaptıkları ortak açıklamada, "büyük endişe kaynağı" olmaya başlayan etnik çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

"Son çatışmalar, camilerin ve kiliselerin yıkılmasına yol açtı." ifadesi kullanılan açıklamada, bu gerginliğin ve kavganın ülke değerlerine aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, partilerin halka yönelik tehdidi bertaraf etmek için birlikte çalışacaklarına işaret edilerek, "Barış ve düzenin tesisi için hükümetin çabalarına destek olunacak." denildi.

Etiyopya'da geçen ay muhalif aktivistlerden Jawar Mohammed ve takipçilerinin başlattığı gösteri ve şiddet olaylarında, yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti. Üniversiteye sıçrayan şiddet olaylarında ise bu hafta üç öğrenci öldü.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış anlaşması dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Ahmed, göreve geldiği geçen yıldan bu yana artan etnik çatışma ve kavgalarla mücadele ediyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.

Kaynak: AA