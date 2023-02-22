Ürdün'de beş yıl önceki terör saldırılarıyla ilgili davada 3 kişi idama mahkum edildi
Ürdün'de güvenlik güçlerini hedef alan beş yıl önceki terör saldırılarıyla ilgili yargılamada 3 kişi idam cezasına çarptırıldı.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Güvenlik Mahkemesinin Balka vilayetindeki terör olaylarına ilişkin 11 sanıklı davayı karara bağladığı belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ destekçisi 3 kişinin idama mahkum edildiği aktarıldı.
Sanıklardan ikisinin beraat ettiği bilgisi verilen açıklamada, diğer sanıkların ise zorunlu hizmet cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Mahkemenin kararlarına karşı temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.
Saldırılarda 8 kişi ölmüştü
Balka vilayetine bağlı Fuheys şehrinde 10 Ağustos 2018'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.
Ertesi gün yine Balka'ya bağlı Salt kentinde silahlı bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4'ü güvenlik görevlisi 7 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Ürdün makamları olayın ardından yakalanan saldırganların "DEAŞ destekçisi" olduğunu açıklamıştı.
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