İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, yargılandığı Devrim Mahkemesi'nde "muharebe" suçundan idama mahkum edilen Burugani'nin Yargıtay'a yaptığı yeniden yargılanma talebi kabul edildi.

Karar gereği, Burugani'nin dava dosyası idam hükmünü veren Devrim Mahkemesi'ne gönderilecek ve yargılama aynı mahkemede yeniden yapılacak.

Tahran'daki gösteriler sırasında tutuklanan Burugani, "öldürmek kastıyla bir güvenlik görevlisine saldırarak yaralanmasına neden olmak", "kamu düzenini bozmak", "korku ve güvensizlik yaymak", "bir kamu binasını ateşe vermek" iddialarından suçlu bulunarak "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçlamasıyla 29 Ekim 2022'de Devrim Mahkemesi'nde idama mahkum edilmişti.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Burugani hakkında verilen idam cezasının 3 Ocak'ta Yargıtay tarafından onandığını duyurmuştu. Ancak sonrasında 12 Ocak'ta Burugani hakkındaki infaz kararının durdurulduğu ve yeniden yargılanma talebinin inceleneceği açıklanmıştı.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.