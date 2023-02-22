Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde açık maden ocağında göçük meydana geldi
[Fotograf: DHA]
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesindeki bir açık maden ocağında meydana gelen kazada, bazı işçilerin göçük altında kaldığı bildirildi.
Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresinin yerel biriminden yapılan açıklamaya göre, Alaşa Cegün Sancağı'ndaki ocakta göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan bazı madencilerin kurtarılması için bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çin
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