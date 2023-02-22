Başkent Moskova'da yapılan görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve dinamik bir şekilde geliştiğini bildirdi.

Bu ilişkilerin dünya sahnesindeki "yüksek türbülansa" rağmen geliştiğine dikkati çeken Lavrov, "Uluslararası hukuka saygı ve Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü temelinde, dayanışma ve birbirimizin çıkarlarını savunmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Vang'ı ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörlüğüne atanmasından dolayı tebrik ederek, "Yeni görevinizdeki çalışmalarınızın Rusya-Çin stratejik etkileşim ve çok yönlü ortaklık ilişkilerinin devamlılığını daha da güçlendireceğine eminim." dedi.

Vang ise karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu belirterek, "Yeni anlaşmalara varmayı bekliyorum." diye konuştu.

Bağımsız bir dış politikayı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Vang, karşılıklı yarar ve kazanma ruhuyla açıklık stratejilerini daha fazla uygulayacaklarını aktardı.

Vang, "Çin'in modernleşmesi yoluyla yalnızca Rusya ile değil, dünyanın tüm ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi için yeni ufuklar açacağız, tüm ortaklarla etkileşimin özünü zenginleştireceğiz." görüşünü dile getirdi.