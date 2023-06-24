Ürdün: Rusya'da ikamet eden Ürdün vatandaşlarının durumunu takip ediyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da ikamet eden Ürdün vatandaşlarının durumlarının takibi için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir operasyon merkezi birimi kurulduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, Ürdün'ün Moskova Büyükelçiliği'nin veri tabanında kayıtlı Rusya'da ikamet eden ve öğrenci olan Ürdün vatandaşları ile sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Mecali, Rusya'daki Ürdün vatandaşlarını dikkatli olmaya ve bulundukları bölgelerdeki yerel makamların talimatlarına uymaya ve Ürdün'ün Moskova Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırdı.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırmıştı.