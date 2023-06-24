Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2023 17:40

Wagner grubu Lipetsk bölgesinde ilerliyor

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner grubunun, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.

Wagner grubu Lipetsk bölgesinde ilerliyor

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

Rusya'da Wagner krizi
Rusya'da Wagner krizi

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Ukrayna: Herkesin korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı
18:40
Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi
18:36
Kosova'nın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
18:24
Letonya sınırını Ruslara kapattı
18:19
Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı
18:09
Rapor: COVID-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı
Kabe’deki görevliler her gün binlerce Müslüman’a çeşitli hizmetler sunuyor
Kabe’deki görevliler her gün binlerce Müslüman’a çeşitli hizmetler sunuyor
FOTO FOKUS
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ