Ukrayna: Herkesin korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan girişimini değerlendirdi.

"Rusya’nın çok güçlü olduğunu söyleyenler şimdi bakın" diyen Kuleba, “Sahte tarafsızlıktan ve gerginliği tırmandırma korkusundan vazgeçme, Ukrayna’ya ihtiyacı olan tüm silahları sağlama, Rusya ile dostluğu veya ticareti unutma zamanı geldi. Herkesin tiksindiği, ancak yok etmekten korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.