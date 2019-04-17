Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda meclisteki Reform Koalisyonu milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kral Abdullah, burada yaptığı konuşmada, Kudüs ve Filistin konusundaki tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Ürdün Kralı, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözümün dışında herhangi çözüm bulunmadığını vurguladı.

Ürdün Kralı ayrıca ülkesine Kudüs ve Filistin davasındaki duruşu nedeniyle baskı uygulanmasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Kral Abdullah, baskıların ne olduğuna dair detay vermezken, yerel medyada ABD'nin "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi için Ürdün'e baskı uyguladığı yönünde iddialar yer alıyor.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA