Krallık Divanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

2. Abdullah, görüşmede, Filistin arenasındaki son gelişmeleri, bunların bölge ve dünya barışı ile güvenliğine yönelik olumsuz yansımalarını değerlendirdi.

İsrail'in iki devletli çözümü ve kapsamlı barışa ulaşma şansını baltalayacak Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamaları konusunda uyaran Ürdün Kralı, ayrıca Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne zarar verilmesini tamamen reddetti.

2. Abdullah, Mescid-i Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesine yönelik her türlü girişimin kınandığını ve kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Aksa'da ibadet edenlerin korunmasının önemine dikkati çeken 2. Abdullah, özellikle ramazan ayında ibadet edenlerin camiye ulaşmasını sağlayacak ve onların provoke edilmesini engelleyecek hiçbir önlem alınmamasına dikkati çekti.

"Uluslararası çabalar yoğunlaşmalı"

Ürdün Kralı ayrıca Kudüs'te artan gerginliği önlemek için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün, İsrail'i, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne saygı duymaya, yasa dışı ve tahrik edici eylemlerine son vermeye çağırmıştı.

Ürdün bugün de Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.